Suriname op WK Jeugd Dammen in Izmir, Turkije

Dit is Arwien Bhagwandas. Hij vertegenwoordigt Suriname voor de laatste keer op het jeugd WK dammen in Turkije. Het WK Jeugd Dammen wordt van 27 oktober tot en met 4 november in Izmir, Turkije gehouden.

Tijdens dit toernooi zullen kampioenen van verschillende landen hun krachten komen meten en strijden om het wereldkampioenschap. Arwien won tijdens het WK dammen in 2016 ook al de eerste medaille voor Suriname in Turkije.

Hij geeft aan positief te zijn over zijn deelname aan dit internationaal toernooi.