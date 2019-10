Bij een woningbrand zojuist aan de Groenhartstraat in Paramaribo is een bejaarde man om het leven gekomen. Naar verluid is het slachtoffer boven de 100 jaar.

Het gaat om een brand op een erf met twee woningen achter elkaar. Het slachtoffer woonde in de voorste woning. Volgens omstanders heeft iemand brand gesticht in de achterste woning, waarna de vlammen zijn overgewaaid naar de voorste woning van de bejaarde.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname zijn momenteel ter plekke met man en macht bezig om de brand te blussen. De Surinaamse politie is ook ter plaatse aanwezig voor het onderzoek. Later meer.

Hieronder een filmpje van een waterkant verslaggeefster ter plaatse:

Breaking: Bejaarde man omgekomen bij woningbrand in Paramaribo. Meer op www.waterkant.net Posted by Waterkant.Net on Monday, 21 October 2019