Op de Centrale Markt in Suriname is een marktbezoeker vanmorgen rond 09.00u dood neergevallen. De redactie van Waterkant verneemt dat de man zich onwel zou hebben gevoeld toen hij aan het eten was. Hij zou daarna zijn opgestaan maar zeeg kort daarna neer.

Toen de ingeschakelde ambulance ter plaatse arriveerde was de man al overleden. De politie is nog op de markt bezig met het onderzoek.

Ambulance personeel en de politie ontfermen zich over de man in het rode shirt.