Nieuwe Surinaamse politieke partij A20 wil herstel relatie met Nederland

Afgelopen weekend heeft in de banquethall van Hotel Torarica de proclamatie van de nieuwe politieke partij Alternatief 2020 oftewel A20 plaatsgevonden. “Een partij die is onstaan door Surinaamse burgers die verandering willen in de huidige samenleving. Met de slogan: rechtvaardigheid verheft een natie, worden alle burgers opgeroepen om ons land te heropbouwen tot een stabiele en groeiende natie op economisch- maatschappelijk- en sociaal niveau. Waar respect, normen en waarden voor elke Surinamer centraal staan.” Aldus de partij in een persbericht.

De drie focuspunten van A20 zijn: fundamenteel onrecht, Suriname eerst! En dienstbaar leiderschap. Het vertrappen van regelgeving en de regels van moraal die aan de basis zijn van onze samenleving, is fundamenteel onrecht. A20 stelt het belang van Suriname boven elk ander belang. “Wij gaan de strijd aan tegen corruptie”, zegt Serena Essed, bestuurslid van A20.

Dienstbaar leiderschap is de basis van A20 vanuit de Christelijke waarden en normen. A20 gelooft in liefde voor alle mensen, ongeacht ras, geloof of cultuur. De leiders van de natie moeten bereid zijn zichzelf weg te cijferen om het belang van het volk en de toekomstige generaties te dienen. “Wij willen Surinamers terugbrengen naar trotse en onafhankelijke burgers, die in staat zijn zelfstandig in hun behoefte te voorzien”, zegt voorzitter Steven Reyme.

In een volle zaal werden de focuspunten van A20 gepresenteerd en konden aanwezigen in gesprek met elkaar. Om Suriname te maken tot het land, waar wij als Surinamers, allen nog trotser op zullen zijn zal A20 allereerst de economie stabiliseren en onze staatsschuld aflossen. Vervolgens zal A20 het ambtelijk apparaat evalueren en reorganiseren voor een efficient en effectief resultaat. En zal de productie van de diverse sectoren worden gestimuleerd en tegelijkertijd werkgelegenheid worden gecreëerd.

A20 wil graag dat Suriname de relatie met Nederland herstelt. “Wij hebben allemaal een familielid in Nederland en als onze familieleden in Nederland ons hier ondersteunen, waarom zou het slecht zijn om de relatie weer op te bouwen met dat land?”, aldus Reyme.

De politicus snapt niet dat Suriname relaties aangaat met landen als Rusland en Servië, waarmee Suriname geen gemeenschappelijke taal en cultuur heeft. Suriname moet volgens Reyme de banden met Nederland weer aanhalen. Ook met de diaspora in Nederland moet Suriname de banden aanhalen, zegt de partij.