RBT houdt voortvluchtige telefoondief aan

De Surinaamse politie heeft afgelopen donderdag de 27-jarige Benito H. aangehouden. Dit nadat een vrouw een paar maanden geleden verklaarde aan de politie dat zij zich over straat bevond, waarbij Benito haar tegemoet liep en haar telefoon uit haar hand rukte.

In de maand juli van dit lopend jaar deed de aangeefster aangifte op het politiebureau Uitvlugt tegen hem. Benito is op donderdag 11 oktober na uitgewerkte informatie door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden aan de Mathoerastraat.

Na zijn aanhouding werd hij overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt. Benito verklaarde daarbij dat hij een relatie heeft met de aangeefster, terwijl de aangeefster anders verklaard aldus het Korps Politie Suriname.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Benito hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het toestel dat hij heeft weggenomen is niet terug gevonden.