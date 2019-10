LVV treft voorbereidingen voor donatie aan SOGK

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), treft voorbereidingen i.v.m. Wereld voedseldag. In het kader van deze dag zal het ministerie vandaag een 3-tal broodvrucht plantjes op het terrein van Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) planten.

Daarnaast zal minister Parmessar een landbouwpakket overhandigen als ondersteuning naar de organisatie ter versterking van hun voedselprogramma. Dit project is een van der activiteiten georganiseerd door LVV in het kader van Dag der Agrariërs en wereld voedseldag. De stichting heeft om technische ondersteuning gevraagd van het ministerie.

Minister Parmessar heeft in aanloop naar de activiteit reeds opdracht gegeven aan het onder directoraat landbouw om de bijstand te verlenen. SOGK is een stichting die zich bezighoud met het begeleiden en de zorg van kinderen met een beperking, daarnaast wordt ook voor ontspanning gezorgd door activiteiten te organiseren voor deze doelgroep.

Parmessar heeft reeds aangegeven dat behalve het beleid met betrekking tot voedselzekerheid, ook voedselveiligheid van enorme belang is voor het ministerie en in algemene zin voor het land Suriname. De bewindsman is voorstander dat de Surinaamse samenleving zelf gaat planten en zichzelf kunnen voorzien van gezonde groenten en fruit.