Jörgen Raymann op 29 december live te zien in Torarica Suriname

De bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier Jörgen Raymann vliegt in december speciaal naar Suriname, voor drie optredens van zijn voorstelling ‘Schudden aan die Boom’. De shows op 28 en 30 december zijn in hun geheel opgekocht, dus de enige mogelijkheid om de show nog te zien is op zondag 29 december om 18.30u in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Voor deze voorstelling kun je nu reserveren via het email adres vraagje@agilisnv.com en vanaf volgende week je kaartjes à Srd 250 pp ophalen. Er is een beperkt aantal kaarten over, dus wees er snel bij!

Over Schudden aan die Boom

Een tot slaaf gemaakte Afrikaanse prinses. Een Joodse schrijver en slavenhandelaar. Een Duitse meubelmaker. Een Nederlandse huisvrouw. Een Hindoestaanse arbeidsimmigrant. Een Indiaanse medicijnman. Raymann heeft voorouders uit 4 werelddelen. Hij schudt aan zijn familieboom om te zien of hij voldoet aan de vooroordelen en eigenschappen die zijn voorouders worden toegedicht. Zouden zij trots op hem zijn of hem juist verafschuwen? Zouden ze zijn humor waarderen? Zouden ze elkaars humor begrijpen en accepteren?

Met scherpe en hilarische observaties probeert Raymann de puzzel van zijn verleden te leggen. Is hij een vreemde eend in de bijt of past hij juist perfect in deze moderne maatschappij waar iedereen op Facebook zelfbewust en gelukkig is, maar tegelijkertijd naar zichzelf zoekt bij de psycholoog, de yoga-goeroe of de Tantratherapeut.

Misschien kom je er op het eind van de avond achter dat als hij maar hard genoeg schudt, jij ook uit die boom valt.