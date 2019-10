EBS stroompalen vallen weer om, auto geraakt

Deze auto raakte gistermiddag beschadigd toen twee stroompalen van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) omvielen aan de M.R. Pierkhanweg, vlakbij de Nieuwweergevondenweg. Er vielen daarbij geen gewonden.

De auto in kwestie werd geraakt door een zware dubbele stroompaal met transformator, zoals op deze foto van Facebook gebruiker Wish Mish te zien is. Op een andere foto (hieronder) is te zien dat er ook een andere paal die langs de weg staat, omviel.

Door de ontstane situatie was er geen doorgang voor het verkeer mogelijk. Medewerkers van de EBS waren snel ter plekke om de schade aan het netwerk te herstelen.

Het is niet de eerste keer dat een EBS stroompaal met transformator omvalt. In mei dit jaar viel een paal met transformator op deze auto. Eerder werd een langsrijdende auto ook geraakt door een betonnen paal.

In vele gevallen wordt de oorzaak toegewezen aan de hevige regenval die de grond rond de palen zacht maakt.