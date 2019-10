Eerste Erwin de Vries-lezing in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Op zondag 13 oktober organiseert Urban Myth in samenwerking met De Nieuwe Kerk Amsterdam de eerste Erwin de Vries-lezing. Jaarlijks wordt een kunstenaar of curator gevraagd zijn of haar visie te geven op het hedendaagse kunstlandschap. De eerste Erwin de Vries-lezing wordt uitgesproken door Imara Limon.

Reimagining Amsterdam

In haar lezing getiteld ‘Reimagining Amsterdam’ spreekt zij over verschillende blikken op Amsterdam in het verleden en heden. Tegendraadse kunst en artistieke praktijk waarin het verzet tegen de status quo centraal staat, nodigt uit tot reflectie. Welke belangrijke geschiedenissen en grootstedelijke kwesties die de samenleving mede vormen dreigen we te vergeten? Deze verhalen komen aan het licht door nieuw onderzoek en samenwerking met grassroots organisaties en (inter)nationale creatieve makers.

Biografie

Imara Limon is conservator moderne en hedendaagse kunst bij het Amsterdam Museum. Zij maakte de tentoonstellingen Zwart Amsterdam (2016) en Zwart & Revolutionair (2017), een initiatief van The Black Archives, en ontwikkelde het onderzoeksprogramma New Narratives om het museum inclusiever te maken. Limon studeerde Kunstgeschiedenis, Museumstudies en Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is bestuurslid van Kunsten ’92, adviseur bij het Mondriaan Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, en winnaar van de Museumtalentprijs 2017. In de zomer van 2018 was zij curator-in-residence bij het International Studio & Curatorial Program (ISCP) in New York. Momenteel werkt zij aan een hedendaagse kunsttentoonstelling die opent in oktober 2020.

Over Erwin de Vries

Erwin de Vries werd geboren in Paramaribo en volgde in Nederland een opleiding tot tekenleraar. Na vier jaar lesgeven, besloot hij in 1958 de Rijksakademie in Amsterdam te volgen. De Vries werd gezien als een begenadigd tekenaar en schilder wiens kleurrijke werken vaak bol stonden van woeste sensualiteit. Maar ook zijn borstbeelden genoten grote populariteit. Hij maakte onder anderen beelden van oud-premier Joop den Uyl, voetballer Clarence Seedorf en de Amerikaanse oud-president Barack Obama. Ook maakte hij het Nationale Slavernij Monument in het Oosterpark in Amsterdam. Hij overleed in 2018.

Vanaf oktober zijn twee werken van De Vries opgenomen in The Base van het Stedelijk Museum. Ook zijn de werken van Erwin de Vries te zien in De Grote Suriname-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk.