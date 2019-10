Vader van leerlinge die tegen haar wil werd meegenomen aangehouden

Een leerlinge van OS 4 Meerzorg, die vanmiddag tegen haar wil werd meegenomen in een grijze auto, is alweer terecht. Ze zou in de vooravond gevonden zijn door de politie. Haar vader is in verband met deze zaak aangehouden.

Vanmiddag werd het bericht over deze zaak massaal via social media verspreid. “Help! een leerling van OS 4 Meerzorg is tegen haar wil meegenomen in een Grijze Vitz 39-93 xp. Contact Politie Meerzorg of 115” was overal te lezen.

De redactie van Waterkant verneemt dat het kind bij proces verbaal verhoord zal worden. Het Korps Politie Suriname wenst verder niet in detail te treden over het geval.

De familie heeft iedereen bedankt voor de vlotte respons en het massaal delen van het bericht waarin om hulp werd gevraagd.