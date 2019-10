Deuren middelbare scholen morgen open; BvL in ongelijk gesteld

De deuren van de middelbare scholen in Suriname gaan morgen weer normaal open. Dit nadat kortgedingrechter Clayton Wallerlei vandaag besloten heeft dat de actie’s van de Bond van Leraren (BvL) binnen drie uren moet worden opgeheven. De bond is gevraagd haar leden op te roepen om het werk te hervatten.

Bij gebreke zal de bond een dwangsom van SRD 10.000 per uur moeten betalen. De bond moet ook opdraaien voor de kosten in de rechtzaak. Reshma Mangre, voorzitter van de bond, heeft na de vonnis laten weten dat hoger beroep zal worden aangetekend. Zij is het niet eens met het vonnis maar die zal wel geaccepteerd worden.