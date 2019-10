Man deed zich voor als ‘lukuman’ om vrouwen te misbruiken

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend een 44-jarige man aangehouden, nadat twee vrouwen van respectievelijk 19 om 24 jaar aangifte van verkrachting tegen hem hadden gedaan. De man deed zich volgens de politie voor als te zijn een geneesheer (‘lukuman’) die in het verleden van de vrouwen kon zien. in de praktijk probeerde de man genaamd Werner S., gemeenschap met hen te hebben.

Volgens verklaring van de twee aangeefsters gaf de zogenaamde lukuman ze aan dat ze hebben uitgelopen voor hun huidige partners, hetgeen toevallig op waarheid berustte. Hij hield ze voor dit niet te zullen verklappen aan hun huidige partners, indien zij vleselijke gemeenschap met hem zouden hebben. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Om de 19-jarige vrouw bij zich te krijgen, benaderde Werner haar partner met het verhaal dat hij de vrouw een ‘wasi’ moest geven om boze geesten te verjagen. Toen de 19-jarige eenmaal bij Werner thuis was, bleek het niet om een wasi te gaan, maar wilde hij vleselijk gemeenschap met haar hebben. De jonge vrouw weigerde , waardoor Werner haar voorhield hetgeen zij uitspookte aan haar partner te zullen vertellen. Dit was doorslaggevend en heeft de verdachte meerdere malen vleselijke gemeenschap gehad met de vrouw.

Behalve de 19-jarige dame onderging de 24-jarige dame, die tevens vriendin is van de 19-jarige, het zelfde lot. De tweede vrouw nam haar 19-jarige vriendin in vertrouwen en vertelde haar het verhaal. Daarnaast vertelde de 24-jarige vrouw haar partner wat haar was overkomen.

De partner die in het ressort Munder woonachtig is nodigde Werner, die een bekende van de familie is uit. Bij die gelegenheid is de verdachte door de partner en een vriend mishandeld. Beide mannen zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie van Munder ingesloten voor mishandeling.

De twee vrouwen besloten toen aangifte van verkrachting tegen Werner te doen. Een derde slachtoffer dat ongeveer op dezelfde wijze door Werner is misbruikt, deed het bureau aan en legde een verklaring af bij de politie over haar gebeuren enkele jaren terug. Werner die een handlanger is geweest van een geneesheer is daarna eveneens in verzekering gesteld.