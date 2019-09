Boze zoon sticht brand in huis van vader na woordenwisseling

De Surinaamse politie heeft woensdag de 32-jarige Melvin K. aangehouden en opgesloten ter zake brandstichting. De man zou brand hebben gesticht in de woonkamer van het huis van zijn vader aan de Kweeklustweg. Dit omdat hij boos was na een woordenwisseling met de vader, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van Latour ging woensdag na een melding van het Command Center naar het woonadres van Melvin aan de Kweeklustweg. Hij woont samen met zijn vader, die de eigenaar van het huis is, op dat adres. De vader verklaarde aan de politie dat hij een woordenwisseling kreeg met Melvin die toen de uitlating deed dat hij het huis in brand zou steken.

Niet lang na de woordenwisseling zag de vader vuur in de woonkamer van het huis. Hij riep en kreeg hulp van de buren die ook de brandweer inschakelden. De brandweer was snel ter plaatse en doofde het vuur. Een bankstel is deels afgebrand.

Melvin is aangehouden op verdenking van brandstichting en bij zijn voorgeleiding op het politie bureau heeft hij toegegeven dat hij brand gesticht heeft in de woonkamer van het huis omdat hij boos was. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, aldus de politie.