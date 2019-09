Surinaamse regering leent SRD 648 miljoen bij Centrale Bank

De regering heeft weer geleend bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit keer is SRD 648 miljoen aan voorschotten opgenomen op basis van Artikel 21 van de Bankwet.

Het geld heeft de regering van de CBvS ter berschikking gehad kort nadat de opgenomen SRD 670 miljoen van maart dit jaar binnen 6 maanden was terugbetaald. De voorschotten worden verschaft op basis van de begroting over het dienstjaar.

Volgens ABC Online Nieuws kan de regering minder opnemen bij de CBvS omdat de begroting van 2019 verschilt met die van 2018. Maikel Soekhnandan Directeur Bankbedrijf van de CBvS zei vandaag tegen het medium dat het bedrag van SRD 648 miljoen ook binnen een termijn van 6 maanden terugbetaald moet worden.

Nadat in maart bekend was dat de regering geld had opgenomen bij de moederbank, hadden tal van personen en instanties hun stem laten horen. Beweerd werd dat de regering bezig was monetair te financieren en het land in grotere problemen zou geraken.