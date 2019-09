Moengo Festival gaat nu helemaal niet meer door

Suriname’s grootste kunstfestival, het Moengo Festival, gaat dit jaar helemaal niet meer door. Een paar dagen geleden werd nog bekend gemaakt dat het evenement zou uitwijken naar Frans-Guyana, omdat de lokale overheid in Moengo het festivalgebouw claimt. Vandaag heeft Stichting Kibii echter besloten om het Moengo Festival 2019, compleet af te blazen.

Een paar dagen terug had de Stichting meegedeeld dat het festival niet in Suriname gehouden zou worden, maar in Frans-Guyana. Dit omdat de stichting op gespannen voet leefde met de districtscommissaris van Marowijne. Enkele maanden terug deed de dc, samen met een regeringsdelegatie, een inval in het oud-Suralco ziekenhuis, waar Stichting Kibii is gehuisvest. De deuren werden toen opengebroken, wat zorgde voor de spanningen.

Volgens ABC Online Nieuws zegt de Stichting dat het nimmer de bedoeling was om de rug te keren naar de Surinaamse gemeenschap. Door politieke inmenging heeft het cultureel feest geen voortgang gehad. De politieke discussies die momenteel worden gevoerd, hebben geleid tot een verdeeldheid die niet ten goede komt aan de kern van het werk van de organisatie, zegt de Stichting.

Het Moengo Festival zal op een ander te bepalen moment, plaatsvinden.