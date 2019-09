Commissariaat Saramacca pakt belangrijke lozingen aan

Het districtscommissariaat van Saramacca is gestart om belangrijke lozingen in het district aan te pakken. De lozingen in het ressort Calcutta worden momenteel ter hand genomen. De werkzaamheden zijn dinsdag gestart bij een gedeelte van de hoofdlozing vanaf de Catharina Sophiastraat tot de Calcuttaweg in Suriname. Deze gedeelte van de lozing is door de jaren heen, over een strekking van tweehonderd meter dichtgeslibd.

Volgens het Burger Informatie Centrum gaat het in deze om een heel belangrijke ontwateringsweg die zorgt voor de ontwatering van delen van het Kauw A Tjoe project en de percelen ten zuiden van Catharina Sophiastraat vanaf km 57 tot en km 60 naar de Saramaccarivier toe. Bovengenoemde gebieden zijn dicht bewoond. In deze Surinaamse gebieden wordt ook actief aan landbouw gedaan, met name verschillende drooggewassen.

De werkzaamheden aan de lozingen in Calcutta worden door het aannemingsbedrijf SL Equipment, in opdracht van districtscommissaris Sarwankoemar Ramai, uitgevoerd. Het gaat in deze om het opschonen en eventueel uitdiepen van lozingen in het ressort Calcutta. Ook de lozing ten zuiden van de Catharina Sophiastraat tussen km 57 tot en met km 60 zal opgeschoond worden.

Districtscommissaris Ramai is druk bezig het district op tal van gebieden aan te pakken.