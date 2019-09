Vermeende dief ernstig toegetakeld door boze taxichauffeurs

Een man is vandaag ernstig toegetakeld door taxichauffeurs van de standplaats Albina taxi te Drambrandersgracht. De chauffeurs beweren dat de man in kwestie de afgelopen tijd zeker 10 berovingen heeft gepleegd. Volgens de taxichauffeurs lagen ze allang op de loer om hem weer tegen te komen. En vandaag was het zover.

De man zou bij verschillende chauffeurs als passagier hebben gezeten om vanuit Paramaribo naar Albina te gaan. Onderweg naar Albina, vaak na Stolkertsijver, sommeerde hij de chauffeur om meteen te stoppen omdat hij dringend moest plassen. Tijdens het uitstappen rukte hij dan een tas of iets waardevols van een medepassagier weg en rende het bos in.

De chauffeurs sloegen onderling alarm en deden ook steeds aangifte bij de politie. Ze kregen hem echter niet te pakken totdat hij vandaag weer naar de standplaats kwam om naar Albina te gaan.

Bij deze gelegenheid herkende enkele chauffeurs hem en werd hij door hen vastgepakt. De man werd daarbij zwaar toegetakeld en uiteindelijk overgedragen aan de Surinaamse politie.