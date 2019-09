Racende autobestuurder schept fietser en vlucht; fietser zwaargewond

Donderdagavond rond 22.00u is een fietser op de hoek van de Bakkieweg en St.Aurusstraat te Ephraimszegen frontaal aangereden door een racende autobestuurder. De fietser vloog en kwam hard te vallen op de berm. Het voertuig belandde op zij in de goot en de bestuurder maakte zich uit de voeten.

De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse. De fietser is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp. Het voertuig is uit de goot getakeld en in beslag genomen door de politie in Suriname.

Hoe de aanrijding precies is gebeurd was op het moment van schrijven niet duidelijk. Het voertuig heeft flinke schade. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.