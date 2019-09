Newmont arbeider plakt gouderts aan dijbenen en probeert terrein te verlaten

De politie in Suriname heeft een arbeider van goudbedrijf Newmont aangehouden voor diefstal van gouderts. De man had een hoeveelheid erts aan zijn dijbenen geplakt en probeerde het terrein zo te verlaten, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op haar voorpagina.

Volgens de krant viel de arbeider bij de poort tijdens controle door de mand. Daar werd geconstateerd dat hij erts had geplakt aan zijn dijbenen. Het erts werd afgehaald en de politie werd ingeschakeld.

De krant laat weten dat hij vervolgens werd aangehouden. De arbeider was van plan het goud uit het erts te halen en zou dat vermoedelijk zelf verkopen om aan geld te komen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

Een erts is een gesteente dat een economisch winbare concentratie van een bepaalde delfstof bevat. Na de winning van de erts dient de delfstof (bijvoorbeeld een bepaald metaal of een mineraal) uit het erts onttrokken te worden, waarna een economisch waardeloos residu overblijft, dat ganggesteente of gangue genoemd wordt. Goud komt meestal in ongebonden vorm voor in gouderts.

De recherche is belast met het verdere onderzoek in deze zaak.