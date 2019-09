Verhoogde surveillance van politie in binnenstad werpt vruchten af

De Algemene Surveillance Dienst van de politie Regio Paramaribo is afgelopen week van start gegaan met verhoogde surveillance in de binnenstad. De wetsdienaren hebben diverse acties gevoerd, welke meteen hun vruchten hebben afgeworpen. Dat meldt het Korps Politie Suriname in een officieel bericht.

Zo werd er op donderdag 5 september een actie gevoerd onder de markt. Daarbij is een manspersoon aangehouden voor het verkopen van verschillende drugssoorten aan de Jodenbreestraat. Ook stuitte de politie op verzet dan wel ongehoorzaamheid van enkele ‘hosselaars’. Acht hunner werden naar het politiebureau overgebracht ter afkoeling.

De Surinaamse politie meldt dat de acties op zaterdag 7 september wederom uitgevoerd werden in het centrum van Paramaribo, waarbij twee verdachten die een hoeveelheid drugs in hun bezit hadden aangehouden. Zij werden overgedragen aan het ressort centrum ter afhandeling, waarna zij werden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.

Op de centrale markt werden 12 mobiele toestellen onbeheerd aangetroffen en in beslag genomen. Op de overige personen werden steekvoorwerpen aangetroffen. Met betrekking tot de marktwet werden enkele illegale verkopers opgebracht en zijn de goederen in beslag genomen. De illegale verkopers zijn heengezonden nadat zij hun opgelegde boetes hadden betaald. De goederen zijn afgestaan aan een tehuis.

Tot slot werden drie voertuigen, die verkeerd stonden geparkeerd, door de sleepdienst naar de berging gesleept. Een bestuurder heeft de aanrijkosten betaald aan de sleepdienst om te voorkomen dat zijn voertuig werd weggesleept.