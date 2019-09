Actrice Imanuelle Grives voorlopig vrij op borgtocht

Actrice Imanuelle Grives, die voor drugshandel in België was opgepakt, wordt voorlopig vrijgelaten. Ze moet wel 5.000 euro borg betalen. In principe kan ze op vrije voeten blijven tot een eventuele veroordeling, melden diverse Nederlands media.

De rechtbank Antwerpen heeft een verzoekschrift van Grives goedgekeurd, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Dat verzoek werd vandaag in Antwerpen behandeld.

De actrice met Surinaamse roots werd 21 juli op het Belgische dancefestival Tomorrowland betrapt met een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak. Ze bekende drugs te hebben verkocht op het festival.

Ze kwam later met de opmerkelijke verklaring dat ze dat deed om te oefenen voor een rol in de film ‘Suriname’. De film wordt momenteel opgenomen in Suriname en in februari uitgebracht als eerste Pathé Original.