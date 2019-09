Vrouw gewond afgevoerd nadat ze met auto in goot terecht kwam

Bij een eenzijdig ongeval dinsdagmorgen in Suriname is één persoon gewond met een ambulance afgevoerd. De vrouwelijke bestuurster reed over de verlengde Magentakanaalweg toen ze om nog onbekende reden de macht over het stuur zou zijn verloren.

Het voertuig raakte van de weg en belandde in de goot die langs de weg loopt. Daarbij raakte de vrouw gewond. Er werd een ambulance erbij gehaald die haar heeft getransporteerd voor verdere medische behandeling.

Het is niet bekend wat de aard van de verwondingen waren. De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Nog een foto van de situatie ter plekke: