SWM geeft startsein aanleg 9,5 km hoofdbuizen in Papatam

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is van start gegaan met het aanleggen van hoofdbuizen te Papatam in het district Marowijne. Het is de bedoeling dat de gemeenschap van Papatam door SWM wordt voorzien van schoon en gezond drinkwater. Met de realisatie van dit project zal het halen van water uit putten of de rivier door de burgers tot het verleden behoren. Deze informatie deelt Clyde Sengwai, diensthoofd SWM in Marowijne, met het Nationaal Informatie Instituut.

Binnen dit project zal ongeveer 9.5 kilometer aan hoofdbuizen worden aangelegd vanuit Granpasi in Albina, naar het dorp Akoloikondre te Papatam. Deze werkzaamheden zijn gestart op 6 september. Nadat de buizen gekeurd zijn en deze voldoen aan de gestelde eisen kunnen ongeveer tweehonderd huishoudens worden aangesloten op het waternetwerk.

Sengwai zegt dat dit werk naar schatting zestig werkdagen in beslag zal nemen. Het diensthoofd geeft verder aan dat SWM ook drukdoende is zich klaar te maken om haar productiecapaciteit op te voeren in Marowijne. Het ligt in de planning om een nieuw productiestation in Moengo op te leveren.

De SWM is drukdoende bezig om verschillende plaatsen in Suriname te voorzien van schoon en gezond drinkwater.