Politie Suriname bevestigd aangifte tegen pleegzoon Bouterse

De Surinaamse politie heeft dinsdag bevestigd dat er afgelopen week aangifte is gedaan tegen Romano Meriba, de pleegzoon van president Desi Bouterse. Volgens politievoorlichter Humphrey Naarden gaat het om aangifte wegens zware mishandeling en beroving van vrijheid, na een verkeerd gelopen drugsdeal.

Vorige week wijdde de Surinaamse krant Dagblad Suriname haar hele voorpagina aan de aangite tegen Meriba (foto). In een uitgebreid artikel in de krant kwam naar voren dat Meriba de aangever samen met vier anderen zwaar zouden hebben mishandeld. Dit allemaal vanwege een koffer met drugs die de aangever naar Nederland moest brengen, maar volgens hem nooit gehad zou hebben.

Volgens Naarden heeft het slachtoffer na de aangifte getracht om de zaak in te trekken. De reden hiervoor is onbekend. De politie heeft echter besloten om het onderzoek ambtshalve voort te zetten. Romano M. zegt onschuldig te zijn en is hangende het onderzoek heengezonden.

De advocaat van Meriba, Benito Pick, wilde niet reageren meldt ABC Radio.