Damaru blij met bijdrage Ronald Snijders aan nieuwe single

De populaire Surinaamse zanger Damaru is heel blij met de bijdrage van de musicus Ronald Snijders aan zijn nieuwste single ‘Na ke mo’ (echte mannen huilen niet). Naast Snijders leveren ook de Nederlandse zanger en acteur Tommie Christiaan en de Surinaamse hip-hop artiest Donavey een bijdrage aan die single.

“Het is heel belangrijk te noemen. Ronald Snijders is een van onze top musici. Ik was al lang blij dat hij een bijdrage wil leveren aan mijn song. Toen ik hem benaderde zei hij gelijk ja”, zegt Damaru, die hoopt Snijders ook in de video van de song te krijgen .

‘Na ke mo’(echte mannen huilen niet) is een reggae. De video opnamen voor de clip worden in oktober in Suriname gemaakt en het is de bedoeling van Damaru dat ook Ronald Snijders daarbij aanwezig zal zijn. Als alles volgens plan verloopt, zal ook cabaretier Jörgen Raymann en de presentator en MC Rarko ook een rol in de clip vervullen. De song wordt in november gedropt.

Ronald Snijders speelde eerder fluit op diverse opnamen van andere bekende vocalisten, waaronder Giovanca, Jeanine La Rose, Ntjam Rosi, Sharon Kipps en Mai Tai.