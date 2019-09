Mogelijk brand gesticht in houten woning in Suriname

Deze houten woning aan de Claudia Wensweg is dinsdagmiddag compleet afgebrand. De precieze oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden, maar volgens omstanders zou er brand zijn gesticht in de woning. Waterkant verneemt dat er een vrouw verdacht zou zijn van de brandstichting.

Toen de Surinaamse brandweer bij de plek des onheils aankwam, bleek dat de woning reeds afgebrand en ingestort was. Volgens een woordvoerder zou het huis bewoond zijn door een man en zou de brand in een slaapkamer zijn begonnen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning had geen eigen stroomvoorziening; er werd stroom afgetapt van een andere woning. Het pand was niet verzekerd.

De politie is nog bezig de exacte oorzaak van de brand te onderzoeken. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname bestaat het vermoeden dat er in het huis al eerder brand was uitgebroken.