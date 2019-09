Nieuwe Grond markt in Suriname feestelijk heropend

De Nieuwe Grond markt in het district Wanica heeft haar deuren gisteren feestelijk heropend. Dit geschiedde in verband met het 40-jarig bestaan van de markt. Het dagelijks bestuur van de markt ligt in handen van de Coöperatie Vereniging Zondagse markt te Nieuwe Grond (Covezomag).

De officiële heropening is verricht door vicepresident Ashwin Adhin. Naast Adhin waren aanwezig: de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie Vijai Chotkan, DC Audrey Hankers, DC Wedperkash Joeloemsingh, DC Sarwankoemar Ramai en onderdirecteur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Ashwin Ramdin, meldt het ministerie in een persbericht.

Voorzitter Ramchandra Lachman van de coöperatie kijkt heel tevreden terug op alles wat zij tot heden hebben kunnen realiseren. Één van de behaalde doelen is, dat de markt niet alleen bestaat uit een groenten en fruit hal, maar ook ruimten voor handel van niet agrarische producten en een trainingszaal, waarvan eenieder gebruik kan maken. Lachman vertelde dat de markt geleidelijk een centrale locatie aan het worden is voor personen van Latour tot Lelydorp. Er kunnen ook betalingen gedaan worden bij het incassokantoor van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) die ook daar gevestigd is.

De voorzitter bedankte de regering voor alle ondersteuning die zij krijgen bij de realisatie van hun plannen. Landbouw-onderdirecteur Ramdin hield namens minister Rabin Parmessar een toespraak. Daarbij gaf hij aan, dat de markt mag rekenen op verdere ondersteuning van het ministerie. Vanuit het beleid van de LVV-minister, wordt echter wel van de landbouwers geeist dat zij zich houden aan de voorwaarden met betrekking tot voedselveiligheid en wel het telen van gewassen volgens de regels van Goede Agrarische Praktijken. Veilig en voldoende voedsel is een recht van elke Surinaamse burger.