Radjesh Radjkoemar nieuwe directeur Surinam Airways

Radjesh Radjkoemar wordt de nieuwe directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Per zondag 1 september zal hij het roer bij de vliegmaatschappij officieel overnemen, meldt het Nationaal Informatie Instituut zojuist in een persbericht.

“De SLM kiest voor een gedreven, innovatieve directeur in de persoon van Radjesh Radjkoemar om het bedrijf door een transformatieproces te leiden waarbij automatisering, verbeterde dienstverlening en marktuitbreiding centraal zullen staan”, aldus de inleiding van het persbericht.

Radjkoemar heeft een passie voor luchtvaart en een neus voor sales en groeimogelijkheden. Hij heeft reeds 15 jaar ervaring in de internationale luchtvaart met verschillende functies in de keten van luchtvaart; Van grootschalige dataprocessing projecten voor Europese reisorganisaties, de personeelsplanning vanuit Schiphol voor vliegoperaties van diverse vliegmaatschappijen tot laatstelijk in de functie van Sales Executive en tevens deputy manager voor Air France-KLM te Paramaribo.

Doorslaggevend voor de keuze voor Radjkoemar is zijn analytische kant en voorliefde van planning-based management, alsook zijn menselijke manier van leidinggeven. Radjesh is geboren in Paramaribo en heeft na zijn VWO-diploma van het Mr. Dr. J.C. De Miranda College in Paramaribo, zijn studies bedrijfseconomie en later bedrijfskundige informatica voortgezet in Nederland en Suriname.

De keuze voor Radjkoemar volgde op een beoordelingsproces aan de hand van een profielschets, die past bij de transformatie die de SLM organisatorisch en strategisch moet ondergaan om de concurrentie internationaal en regionaal aan te kunnen. De groep van kandidaten die zich beschikbaar had gesteld voor de rol kwam zowel uit de SLM zelf als vanuit externe organisaties.

“Voor de SLM was het belangrijk dat de nieuwe directeur kennis van de luchtvaartsector had, begrip heeft van de Surinaamse samenleving, innovatief denkt, kennis heeft van financiële zaken en iemand die een langetermijnvisie heeft voor de organisatie. We zijn binnen de hele luchtvaartsector bezig met een upgrade en de SLM kan niet achterblijven. In Radjesh is de juiste kandidaat gevonden”, zegt minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, namens de aandeelhouder.

De nieuwe directeur beseft dat hij voor een uitdaging staat. “Ik ben voornamelijk erg vereerd met het vertrouwen dat in mij gesteld wordt. Het was altijd een jongensdroom om ooit onze eigen airline te mogen leiden. Wat ik vanuit mijn vorige functie weet, is dat het hart van de mensen bij het bedrijf ligt, de passie is er, de potentie van het bedrijf moeten we nu matchen met de uitdagingen die er zijn. Ik kijk er echt naar uit om samen met de SLM’ers een stappenplan te maken om deze Surinaamse trots naar een nieuw punt op de horizon te laten groeien.”