VIDEO: auto rijdt tegen paard aan in Suriname

Vanochtend vroeg is in Suriname een paard aangereden door een personenwagen. Dit zou rond 04.30u gebeurt zijn te Welgedacht C. Het voertuig reed tegen het paard aan en kwam vervolgens in een goot terecht. in onderstaande video is te zien dat het paard dood op de weg ligt (Let op: schokkend filmpje!).

Op Facebook wordt een foto verspreidt waarin te zien is dat het paard overdag langs de weg ligt. Volgens de plaatser van de foto zou het dier daar gras hebben gegeten dat met gramoxone was bespoten en daarom dood zijn gevallen. Maar dat bericht klopt dus niet.

Het paard lag inderdaad langs de weg omdat het daar was achtergelaten door de politie. Tot nu toe is er geen eigenaar bekend en ook wist de politie niet wat ze met het dode dier moest doen. Het is niet bekend of het dier daar nog ligt.

Hier een filmpje dat in de nacht is gemaakt van het ongeval: