Busje verleent geen voorrang en eindigt in bloembak na aanrijding

Bij een aanrijding tussen een busje en een terreinwagen gistermiddag in Paramaribo, heeft het busje een bloembak van een restaurant geramd. Het busje in kwestie reed rond 15.00u over de Drambrandersgracht en zou geen voorrang hebben verleend aan het verkeer op de Hofstraat. Door de klap belandde het voertuig in de bloembak.

Een vrouwelijke passagier in het busje raakte licht gewond. Agenten van het Korps Politie Suriname die ter plaatse waren verwezen haar voor medische behandeling. De schade aan de voertuigen was behoorlijk. Ze moeten door de sleepdienst geborgen worden.

Nog een foto van de situatie gisteren in de Surinaamse hoofdstad: