SBB verzorgt informatiesessie duurzaam bosbeheer aan gemeenschap Brownsweg

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname heeft afgelopen week een informatiesessie over geplande houtkap verzorgd aan de gemeenschap van Brownsweg. Het doel van deze informatiesessie was om de gemeenschap te informeren over de werkzaamheden van de SBB, de voordelen van geplande houtkap en het vernieuwd bos monitoringsysteem Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS).

Het ging daarbij om de Surinaamse dorpen: Nieuw Ganzee, Bierudumatu, Wakibasoe I, Wakibasoe II, Macambie, Kadjoe, in samenwerking met het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Meer dan 40 personen van de lokale gemeenschap hebben deelgenomen aan de informatiesessie; waaronder het traditioneel gezag van de betreffende dorpen en hoofdkapitein Finisie. De aanwezigen kregen de gelegenheid vragen te stellen, welke werden opgevangen door de vertegenwoordigers van SBB en DOAS.

Aansluitend op de informatiesessie heeft het team van de SBB ook een introductie training in het gebruik van GPS bij de planning van houtkap verzorgd aan de aanwezigen. In een vervolgtraject zullen twee afgevaardigden van elk dorp de gelegenheid krijgen een uitgebreide training te volgen in september 2019.

De SBB blikt tevreden terug op het resultaat van de informatiesessie. In totaal zal de informatiesessie worden verzorgd aan 20 dorpen.