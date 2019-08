Minister Parmessar en visserijsector bereiken akkoord over vergunningsvoorwaarden 2020

In het kader van de ordening van de visserijsector, heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij afgelopen vrijdag met de belanghebbenden een belangrijke mijlpaal bereikt na een reeks van besprekingen. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

Op de agenda stond de bespreking van het maximale aantal visvergunningen voor de verschillende categorieën en het aannemen van het concept vergunningsvoorwaarden voor het dienstjaar 2020. De minister heeft transparant en in alle openheid de daadwerkelijke aantal vergunningen kenbaar gemaakt aan de sector. Hoezeer de meeting een heftige discussie teweegbracht, heeft de minister de orde weten te handhaven. De minister gaf aan dat hij de emotie begrijpt, wanneer het gaat om het terug brengen van het aantal vergunningen.

Uit onderzoek is gebleken dat er te veel visvergunningen zijn uitgegeven door het ministerie en het daarom een grote uitdaging is om samen met de sector ordening te brengen, willen wij de sector behouden. De sector heeft bij monde van haar voorzitter, aangegeven zeer ingenomen te zijn met de transparante werkwijze van deze minister.

Met betrekking tot het district Coronie die de overstap moet maken van de categorie Binnenvaartvisserijvergunning (BV) naar de SK categorie heeft de bewindsman een beroep gedaan op de vissersorganisaties om in goed overleg te komen tot een oplossing in welke subcategorie (SK-drijf of SK-bangamary) deze groep vissers ondergebracht zullen worden. De minister hoopt in de tweede week van september het besluit hierover te ontvangen.

De bewindsman gaf tot slot aan dat hij geen precedenten wil en daarom de totale sector betrekt bij het nemen van besluiten. Parmessar gaf aan hard op te treden, indien vissers zich niet houden aan de geldende vergunningsvoorwaarden, hun hangt intrekking van hun vergunning boven het hoofd. Aanwezig waren: Suriname National Fisherfolk Organisation (SUNFO), de overkoepelende vissersorganisatie voor de artisanale visserij, Suriname Seafood Associatie (SSA), Visserscollectief Commewijne, Visserscollectief Coronie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de Kustwacht Suriname.