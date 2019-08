Lions project voor scholen in Suriname

Op zaterdag 17 augustus 2019 hebben Lions Club Paramaribo Central, Leo Club Gadotjo en Lions Club Rotterdam West (Nederland) aan zowel de Openbare School Kwatta, als aan het Miranda Lyceum en de Brahmarishi Ashram Vidypeeth Saramacca, sportmaterialen en andere goederen aangeboden. Bij deze overhandiging was ook aanwezig de Zonechairperson van de Lions te weten Lion Marilyn Fung a Loi.

Aan OS Kwatta en de Ashram in Saramacca zijn schoolpakketten gedoneerd (in totaal 36 stuks). OS Kwatta heeft van de lions Rotterdam West en Lions Club Paramaribo Central ook stoelen voor de klassen aangeboden gekregen. Voorts hebben de lions ook fruitbomen (plant a tree project) in de grond gedaan voor OS Kwatta. De Swamiji’s van de Brahmarishi Ashram Suriname hebben samen met de pupillen van de ashram en OS Kwatta geholpen bij het planten van fruitbomen op OS Kwatta. De zegeningen voor de lions en hun goede werk en het surinaams kind in het onderwijs bleven niet uit.

Naast de schoolartikelen, stoelen en sportmateriaal hebben de leerlingen ook waardebonnen van de lions ontvangen. Na afloop hebben de kinderen allen genoten van een vedische maaltijd aangeboden door de lions en bereid door de Brahmarishi Ashram Suriname.

Het project welke de lions zaterdag hebben uitgevoerd kost circa Srd 27000,-. Naast de fundraisingsactiviteiten welke de lions regelmatig organiseren hebben ook vrienden van de lions een steentje bijgedragen aan de uitvoering van dit project. De vrienden die in dit project hebben bijgedragen zijn : Davinci Group of Companies, Meubel bedrijf Ramlal, HJ de Vries, Incasso Buro Hof, GO2 Derde Rijweg, inklarings officers Cheuk a Lam, Kohinor en andere collega’s. De president van Lions Club Paramaribo Central, lion Glenn Tewari bedankt een ieder voor deze ondersteuning en roept de gemeenschap op om de lions activiteiten altijd te blijven ondersteunen voor een goed doel.

Volgens de president van Lions Club Paramaribo Central , lion Glenn Tewari, hebben de lions samen met de leos invulling gegeven aan hun motto We Serve. Het Surinaams kind in het onderwijs project zal alijd ondersteund worden door de lions.Later dit jaar zullen er nog meer projecten voor het onderwijsproces in Suriname worden uitgevoerd door Lions Club Paramaribo Central.