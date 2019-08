RGD-verloskundigen getraind in vaginaal bloedverlies na bevalling

Verloskundigen van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zijn op 13 en 16 augustus getraind in fluxusmanagement (vaginaal bloedverlies) na de bevalling op het hoofdkantoor. De participanten hebben geleerd hoe te handelen wanneer een vrouw het krijgt, waar er allemaal opgelet en welke handelingen gepleegd moeten worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Non Pneumatic Antishock Garments (NASG), beter bekend als het fluxuspak. De RGD heeft eerder de pakken als schenking van de Pan American Health Organization ontvangen. De nadruk werd gelegd op het hoe en wanneer dit pak ingezet kan worden.

Daarnaast werd geleerd hoe een ballontamponade te maken met een condoom en verblijfscatheter ter vervanging van het bakri ballon, dat heel erg duur is. Deze techniek kan ook worden ingezet bij fluxus als er sprake is van uterus atonie. Gangbaar is dat na de bevalling en wanneer de placenta geboren is, de baarmoeder samentrekt en een harde bal wordt. Als dat niet gebeurd dan wordt van uterus atonie gesproken. Uterus atonie kan leiden tot groot bloedverlies, zo erg dat de vrouw kan sterven. Door adequaat optreden kan dat echter voorkomen worden.

Ook werd training gegeven in het doen van een verbal autopsy. Dat wordt gedaan wanneer een vrouw in de reproductieve fase komt te overlijden. Aan elke verloskundige is gevraagd dat binnen het werkgebied te doen. Het doel hiervan is om met de analyse de zorg waarnodig te verbeteren en de gemeenschap beter toe te rusten, zodat tijdig gehandeld kan worden wanneer iets mis gaat. Er wordt getracht om doormiddel van vragen, interviews de doodsoorzaak te achterhalen.

De RGD streeft naar het regelmatig trainen van haar personeel, zodat die haar competenties kan uitbreiden en ontwikkelen wat goed is voor de Surinaamse samenleving. Met deze training zal een wezenlijke bijdrage geleverd kunnen worden aan het terugdringen van de moedersterfte in Suriname. De training werd verzorgd door Leonie Overman, Aruna Basdew en Vera Komsasi, meldt de RGD. Hieronder meer foto’s:

