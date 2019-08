VIDEO: Afvoerbuizen pompgemaal moeten gerepareerd worden

In dit filmpje is te zien hoe er water vanuit de afvoerbuizen van het pompgemaal, op de hoek van de David Simonsstraat en de Anton Dragtenweg, via het wegdek omhoog komt. Dit zou ieder keer gebeuren als de pomp wordt aangezet. De buizen moeten dringend gerepareerd worden schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

“Iedere keer als de pomp wordt aangezet kunnen de ondergrondse buizen de druk niet aan. Er borrelt dus iedere keer water op en dat komt naar boven op het wegdek. De weg is al verzakt en als er niet gauw iets aan gedaan wordt zal het almaar erger en erger worden” zegt de pompbeheerder tegen de krant.

Het probleem speelt al langer maar is nu goed zichtbaar vanwege de zware regens. Minister Chotkhan van Openbare Werken in Suriname wil het probleem snel aanpakken.