Bekende Nickeriaanse politicoloog doodgevallen voor inrit bank

De politie in Suriname heeft tegenover Waterkant.Net bevestigd dat een 68-jarige man vanmorgen doodgevallen is voor de Hakrinbank in Nieuw-Nickerie. Volgens de politie gaat het om de heer Kries Brindaben Panday, politicoloog. Hij zeeg rond 11.00u uit het niets neer bij de inrit van de bank.

Brindaben Panday was de enige politicoloog van Nickerie. Hij was ook oud docent van SGN VWO/Havo Nickerie, oud directeur van MCP en voorzitter van de politieke partij NVP.

De doodsoorzaak is nog onbekend. Het stoffelijk overschot van de heer Brindaben Panday is door de Surinaamse justitie in beslag genomen voor onderzoek.