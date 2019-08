17-jarige duorijder op bromfiets overleden na bizar ongeval met planken

De 17-jarige Julien Wielingen is woensdag 7 augustus in het ziekenhuis overleden, na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval op dinsdag 6 augustus op de Indira Gandhiweg. Julien zat als duorijder op een bromfiets die bestuurd werd door zijn neef J. K. De bromfietsbestuurder reed op dinsdag 6 augustus met een hoge snelheid op het rijwielpad langs de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van Pontbuiten kwam de bromfiets tegen enkele planken aan.

Deze planken waren over een plas water voor een handelszaak, een houtmarkt, geplaatst om het voor klanten mogelijk te maken de zaak binnen te stappen, zonder door het water te moeten waden. J.K. en Julien kwamen te vallen en liepen verwondingen op. Per ontboden ambulance werden zij overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname.

Julien werd in kritieke toestand op de afdeling Intensive Care van de ziekeninrichting opgenomen, alwaar hij op woensdag 7 augustus overleden is.

Met het overlijden van Julien staat de verkeersbarometer op 41.De politie van Latour, die belast is met het onderzoek in deze zaak, heeft na afstemming met het Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam van Julien Wielingen voor obductie in beslag genomen.