Suriname en Rusland intensiveren samenwerking

De komst van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, zal de banden tussen Suriname en Rusland verder verstevigen. De bewindsman vertoeft op 26 en 27 juli 2019 in Suriname voor een officieel werkbezoek. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, dat Suriname met alle bevriende mogendheden de samenwerking verder uitdiept.

Een van de recente voorbeelden is de komst van de Boliviaanse president Evo Morales. Ook is dat het geval met de Verenigde Staten van Amerika, Marokko, Frankrijk, Brazilië, India en China somt de bewindsvrouw enkele voorbeelden op. De komst van de minister van Rusland biedt perspectief op het gebied van onder andere de oliesector. Maar ook op het vlak van onderwijs levert Rusland een bijdrage aan het land.

Studenten uit Suriname hebben aldaar studies gevolgd. Minister Pollack-Beighle verwijst verder naar de hulp op het gebied van de gezondheidszorg. Recentelijk heeft Rusland apparatuur gedoneerd aan het ’s Lands Hospitaal. Ten aanzien van veiligheid kan ons land ook profiteren van de samenwerking met de bevriende mogendheid. Er zijn trainingsmogelijkheden voor de politie, militairen, brandweerlieden maar ook op het gebied van cybersecurity kan Suriname de nodige assistentie verkrijgen.

Rusland heeft in de VN Veiligheidsraad een permanente zetel. Suriname kan van deze mogelijkheid gebruik maken om een niet permanente zetel te verkrijgen. Het land heeft de ambitie om in 2043-2044 deel uit te maken van de veiligheidsraad. Suriname biedt grote mogelijkheden voor foreign direct investments op het gebied van landbouw en toerisme, stelt minister Pollack-Beighle.

Het ligt in de bedoeling dat er een joint statement komt van de beide landen. Minister Lavrov van de Russische Federatie zal eerst de ministeriële vergadering tijdens de BRICS Summit in Brazilië bijwonen, waarna hij afreist naar Suriname. Het beleid van de regering Bouterse is volgens de Surinaamse BuZa minister om een lange termijnvisie te ontwikkelen in het belang van de totale samenleving.