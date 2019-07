Auto ‘vliegt’ in goot na botsing met PL-lijnbus Indira Ghandiweg

Deze personenauto is vrijdagavond in de goot nabij de hoek van de Indira Ghandi en Mon Plaisirweg in Suriname ‘gevlogen’, nadat het in botsing kwam met een PL-lijnbus. De auto werd bestuurd door een bejaarde man die met de schrik vrij kwam.

Volgens de eerste informatie verliet de bestuurder van de personenauto de supermarkt op de hoek. Hij rolde met zijn voertuig langzaam over het fiets -en bromfietserspad om op de Indira Ghandiweg te gaan. Daarbij lette hij niet goed op en kwam in botsing met de lijnbus die met een enorme vaart kwam aangereden vanuit Latour richting Lelydorp.

De botsing was zo hevig dat de personenauto rechtstreeks ‘vloog’ in de aangrenzende goot. Beide voertuigen liepen materiele schade op. De chauffeur van de lijnbus was verhit omdat naar zijn zeggen hij inkomsten heeft misgelopen door de aanrijding. Hieronder een foto van de bus in kwestie: