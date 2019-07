‘Stakingsplaag’ in Suriname continueert: personeel Republic Bank in actie

Nauwelijks een dag nadat het personeel van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht en HJ de Vries-bedrijvengroep het werk na acties volledig hervat hebben, kent Suriname nu weer een staking. Het personeel van Republic Bank heeft vrijdag het werk neergelegd uit ontevredenheid omdat zij geen loonsverhoging krijgen.

De bond bij de bank is boos op de directie omdat zij zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken omtrent loonsverhoging. Enkele personeelsleden zeggen aan de redactie van Waterkant.Net dat de directie de bond tijdens een onderhoud duidelijk heeft gemaakt dat zij geen loonsverhoging zullen krijgen dat opgenomen is de nieuwe cao. “Dit heeft kwaad bloed gezet bij ons vandaar wij besloten hebben om massaal het werk neer te leggen en in actie te gaan”.

De bond is met juristen bezig de mogelijkheden te bekijken om naar de rechter te stappen. Naar zeggen van de personeelsleden is het probleem al reeds drie jaren gaande. Beweerd wordt dat de opgelegde instructies van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname aan de directie niet wordt uitgevoerd. “De directie lapt alles aan haar laars en dat accepteren wij niet. Het kan niet zo zijn dat buitenlandse bedrijven in Suriname komen en maar denken dat zij kunnen maken en breken wat ze willen. Wij accepteren geen dictatuur en maken dat middels onze actie duidelijk kenbaar aan de directie”.