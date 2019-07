‘Europa Tour van Naks Kaseko Loko uit Suriname draait om de hits’

Bij de Europa Tour 2019 van de Surinaamse top Kaseko-kawinaband Naks Kaseko Loco gaat het niet om nieuwe songs, maar om de grote hits zoals ‘Sani o Psa Dya’, ‘Seke Seke’ en ‘Un Ne Prati’. Dit zegt Lorenco Tjauw-A-Hing van 25 Entertainment, die de tour organiseert.

De vraag naar de groep was volgens Lorenco ook heel groot. “Ongeveer twee jaar geleden was Carlos Aaron in Nederland en vorig jaar hebben Stoffie en Carlos meegedaan aan de theatershow Kawina in Concert en vanaf toen is de smaak blijven hangen bij de mensen in Nederland. Iedereen vraagt wanneer de groep weer eens kan komen zodat zij kunnen genieten van Naks Kaseko Loco met deze twee grote zangers”, bendrukt hij.

Het eerste optreden van de tour, die van 31 juli tot en met 14 augustus duurt, vindt plaats op 2 augustus in partycentre Sunrise in Rotterdam. Het hoogtepunt is het optreden op 10 augustus op het grootste Caribische muziekfestival de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten, België.

Verder staan op het programma ook optredens op het Kwaku Summer Festival. De tour wordt 11 augustus afgesloten met een optreden in TMG partycentre in Almere.