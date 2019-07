Woning uitgebrand door brandstichting; dader aangehouden

Vanochtend rond 2.30u is een achterwoning in Suriname volledig verwoest door brand. Het gaat om een woning aan de Asidonopostraat tegenover O.S. Tammenga te Uitvlugt. De voorste woning kon net op tijd gered worden; slechts de gordijnen daarvan zijn verbrand. De brandstichter is aangehouden en in verzekering gesteld.

Er is nog geen officiƫle informatie bekend, maar naar Waterkant ter plekke vernam zou de stichter de woningen in brand hebben gestoken waarna hij weg rende. Hij dacht er slim vanaf te komen en spoedde zich naar politiepost Uitvlugt. Daar aangekomen vertelde hij de politie over de brand op de locatie en dat de heer des huizes er achter zou zitten. Terwijl hij dat doorgaf arriveerde die huiseigenaar op het bureau om aangifte te doen tegen de stichter, omdat getuigen gezien hebben hoe die vluchtte na de daad.

Terwijl de aangifte van de eigenaar opgenomen werd raakte de stichter zodanig verhit en greep plotseling een stoel, die hij op de inspecteur gooide. De inspecteur gaf vervolgens meteen opdracht aan zijn manschappen om de man aan te houden. Op het moment van schrijven lukte het de redactie niet te achterhalen als de woning verzekerd was of niet. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.