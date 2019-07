SLM gaat voor geavanceerde 787 Dreamliner

Naar aanleiding van alle commotie die ontstond over de overstap van Airbus naar Boeing door de SLM, heeft minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) uitleg gegeven over de strategie van het luchtvaartbedrijf in Suirname. Volgens Chotkan wordt er nu een Boeing 777 geleast in afwachting van de geavanceerde 787 Dreamliner. Het uiteindelijk doel is dus de Dreamliner, die veel voordelen biedt en een aanzienlijke positieve bijdrage zal leveren aan de dienstverlening van de Surinam Airways aldus de Surinaamse minister.

De Boeing 777 zal voor ongeveer 18 maanden worden ingezet. De Raad van Commissarissen heeft weloverwogen een duurzame beslissing genomen en is hierin geadviseerd door experts op het gebied van techniek en commercie in de luchtvaart. De Boeing 777 is een degelijk vliegtuig met een grotere capaciteit aan zowel passagiers als cargo. Met het oog op de komst van de Dreamliner van dezelfde fabrikant is de Boeing 777 het perfecte toestel om de transitie te maken vanuit de huidige Airbus A340.

De Dreamliner zal de SLM vele nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling bieden. Een belangrijke overweging was optimale inzetbaarheid en kostenreductie van onderhoud. De Dreamliner is een jonger vliegtuig (6 jaar), dat minder verplichte checks en onderhoud nodig heeft en qua comfort de voorkeurskeuze is van passagiers wereldwijd.

Ook TUI heeft op de Mid-Atlantische route inmiddels gekozen voor de modernere Dreamliner (787) en de KLM is dat voornemens. SLM wil de concurrentieslag niet missen en heeft dit meegenomen in haar overwegingen zegt Chotkan.