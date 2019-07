Apothekers in Suriname slaan alarm over communicatie en werkwijze Cubaanse artsen

De vereniging van apothekers in Suriname (VvA) heeft woensdag middels een brief aan het ministerie van Volksgezondheid alarm geslagen over de communicatie en werkwijze van de Cubaanse artsen. Dit omdat nu enkelen al worden ingezet, apotheken en patiënten problemen ondervinden. Gevreesd wordt dat als de 50 pas gekomen artsen ook ingezet zullen worden zoals beweerd is in de media, de situatie verergerd zal worden.

De VvA is van mening dat het voorschrijfgedrag van de Cubaanse artsen niet is overeenstemming is met de behandelprotocollen in Suriname. Volgens de vereniging leidt dit tot grote problemen omdat patiënten daardoor geen optimale farmacotherapeutische behandeling ondergaan. Daarnaast wordt gezegd dat de recepten vaak onleesbaar zijn omdat er in het spaans wordt voorgeschreven. De apotheken dienen dan via allerlei wegen te proberen te achterhalen wat de artsen hebben voorgeschreven. Dit leidt tot extra problemen en mogelijke fouten met alle gevolgen van die voor de patiënt.

Ook de geneesmiddelen die de Cubaanse artsen voorschrijven komen vaak niet voor in Suriname. Patiënten kunnen dan niet geholpen worden en moeten terug naar een Surinaamse arts. Professionele communicatie met de artsen is onmogelijk volgens de vereniging omdat men de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst. De basis aanleren is volgens de VvA niet voldoende om professioneel te communiceren.

Volgens de VvA is werken volgens afgesproken standaarden en communicatie tussen zorgverleners van essentieel belang om de kwaliteit van de zorg in Suriname op een goed niveau te houden en verder te verbeteren. “Indien er zoals aangegeven door de VRA en VMS geen dusdanige tekorten aan artsen zijn die de inzet van zoveel Cubaanse artsen kunnen onderbouwen dan zou het beleid misschien beter kunnen worden gericht op het verbeteren van de huidige zorg en het continu beschikbaar maken van essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen”, aldus de vereniging.