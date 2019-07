Dominicaanse vrouw bijna een week vermist in Suriname

Een Dominicaanse vrouw in Suriname is als vermist opgegeven door haar familieleden. Het gaat om de 32-jarige Natalia Jiménez Encarnación, die drie maanden in Suriname woonachtig is. Haar familie heeft op zaterdag 29 juni jl. voor het laatst contact met haar gehad vanuit Suriname.

Volgens de familie verliet de Dominicaanse haar verblijfplaats om op een niet nader bekende plaats als kok voor een aantal mijnwerkers te werken. Ze zou op die bewuste zaterdag aan haar familie verteld hebben dat ze door een schorpioen gestoken zou zijn, maar dat zij niet precies kon aangeven waar zij zich bevond.

De familie is ten einde raad en vraagt om hulp van mensen in Suriname. Ze wil graag weten of er mensen zijn die iets weten over Natalia.