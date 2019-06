Opnieuw skalian gesignaleerd op stuwmeer Suriname

Een drijvende goudponton is donderdag wederom actief gesignaleerd op het stuwmeer in Suriname. Bezorgde burgers hebben op social media alarm geslagen over ernstige vervuiling van de Surinamerivier en het stuwmeer. Volgens hun wordt het milieu en drinkwater totaal vervuild. Daarnaast sterven bossen en dieren uit door al het gif van kwik dat gebruikt wordt voor de goudwinning.

De bezorgde burgens zijn de mening toegedaan dat de huidige regering helemaal niets doet aan deze zaak. Dit terwijl het een vrij ernstig probleem is. Volgens hun heeft de eigenaar van de skalian duidelijk lak aan wet- en regelgeving. Beweerd wordt dat de eigenaar waarschijnlijk genoeg ‘tyuku’ betaald om zodoende ongestoord door te werken op het stuwmeer.

Gehoopt wordt dat de autoriteiten spoedig de skalian verwijderen van het stuwmeer. Dit omdat als er niet opgetreden wordt er binnen een paar dagen meerdere actieve skalians op het stuwmeer te zien zullen zijn. “Surinamers zeg nee tegen skalians, het is mooi geweest met deze natuurvernietigers”, schreef een activiste op Facebook.

Een geoloog zegt dat de regering nu echt een oplossing moet brengen voor de skalians. Volgens hem moeten er geen skalians meer actief zijn in Surinaamse wateren. “De regering blijft ze maar steeds verplaatsen, waardoor het probleem van milieuvervuiling zich steeds ook verplaatst. Het moet ophouden, want de consequenties op langere termijn zullen fataal zijn voor de bewoners van de verschillede gebieden waar de skalians opereren”.