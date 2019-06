Mammoet Surinaamse vlaggen gehesen met oog op Keti-Koti

De Wegenautoriteit Suriname heeft op vier plaatsen in het land de mammoet Surinaamse vlaggen gehesen. Dit in verband met de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli en om het nationalistische gevoel in de samenleving positief aan te wakkeren. Op 5 juli zullen de vlaggen weer neergehaald worden.

Het is gebruikelijk dat op hoogtijdagen de grote Surinaamse vlaggen worden gehesen. De vlaggen werden gehesen samen met het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Dit ging gepaard met een militaire ceremonie. De eerste vlag ging de lucht in aan de dokter Sophie Redmondstraat tegenover het Regeringsgebouw.

De stoet ging na de eerste mast richting de Jaggernath Lachmonstraat om de tweede vlag te hijsen. Daarna werd ook de mast nabij de rotonde van de Wijdenboschbrug van een mammoetvlag voorzien. De vierde vlag prijkt aan de Kennedyweg bij de afslag naar de Johan Adolf Pengel International Airport.