VIDEO: Automobilist moet plotseling uitwijken voor voetganger

Dit voertuig reed donderdagmiddag rond 17.00u met een vrij hoge snelheid over de Mon Plaisirweg richting de Indira Gandhiweg in Suriname, toen de bestuurder plotseling moest uitwijken voor een voetganger. Bij deze actie verloor de bestuurder de controle over het stuur met alle gevolgen van dien.

De auto ging over de kop en kwam tot stilstand tegen een schutting. Wonder boven wonder raakte de bestuurder slechts licht gewond. Hij ging na het ongeval op eigen gelegenheid naar de arts voor behandeling.

In het filmpje hieronder is te zien hoe de auto weer terug op de wielen wordt gezet en klaar wordt gemaakt voor berging: