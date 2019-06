Man die zware aanrijding veroorzaakte reed met 5 jaren vervallen rijbewijs

Een 39-jarige man die afgelopen weekend een aanrijding veroorzaakte, waarbij een man en een 8-jarige jongen zwaar gewond raakte, reed met een rijbewijs dat al 5 jaren vervallen was. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. De man is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Patrick B. veroorzaakte op zaterdag 22 juni een aanrijding op de kruising van de Graniet- en de Leonardo Davincistraat. Deze autobestuurder verzuimde voorrang te verlenen aan het verkeer op de voorrangsweg. Hij reed daarbij een andere personenauto aan met als inzittenden een mannelijke bestuurder en een 8-jarige jongen.

De man en de jongen raakten zwaar gewond en werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, alwaar zij ter verpleging zijn opgenomen.