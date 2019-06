Water toevoer Paramaribo en Wanica komt langzaam weer op gang

Het water toevoer probleem in Paramaribo en Wanica is grotendeels opgelost. De leeggelopen SWM kelders in de verschillende buurten moeten nu weer volop gevuld worden. Gebruikers kunnen nog wel wat vuil water krijgen door de kraan, maar dat is van korte duur laat een woordvoerder van de SWM aan onze redactie weten.

Sommige gebruikers beschikken sinds gisteravond voor middernacht weer optimaal over schoon drinkwater van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Dit nadat vanwege een stroomstoring sinds zondag bij het pompstation aan de Van Hattemweg, er geen drinkwater geproduceerd en gedistribueerd kon worden. Verbruikers woonachtig in Groot-Paramaribo en Wanica hadden daardoor de kampen met een lage druk of kregen helemaal geen water uit de kraan.

Het heeft de medewerkers van de NV Energie Bedrijven Suriname uren gekost om de storing op te heffen. Met man en macht werd er gewerkt en rond 22:30 uur werd de watervoorziening in de verschillende wijken van de districten langzamerhand weer genormaliseerd.

Een deel van de gedupeerden heeft in de vooravond op social media flink uitgehaald naar de SWM over het feit dat de avond naderde en zij nog zonder water zaten. Zelfs ‘paniek berichten’ werden verspreidt zoals hieronder te lezen is.